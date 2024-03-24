Общество 24 марта 2024, 17:48 Панихиду по погибшим в Crocus City Hall провели в Коломенской епархии Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Коломенской епархии помолились о погибших и пострадавших в результате жуткого теракта в Красногорске. Об этом сообщили на сайте Московской митрополии.

«Во всех храмах и монастырях Коломенской епархии за воскресными богослужениями были вознесены молитвы о здравии пострадавших в результате теракта и об упокоении душ безвинно убиенных», — сообщили в митрополии.

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Поминовения прошли за божественной литургией, заздравными молебнами, а также заупокойными панихидами и литиями. Перед началом богослужения в полдень пробили в колокол 133 раза. Столько человек погибли в результате жестокой расправы в Crocus City Hall, по данным на утро 24 марта. После Следком передал, что число увеличилось до 137.

В России 24 марта объявили днем общенационального траура. По всей стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия. В регионах прошли акции в память о жертвах теракта. К стихийным мемориалам неравнодушные люди несут игрушки, цветы и свечи.

Страшная трагедия произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные боевики ворвались в Crocus City Hall и принялись в упор расстреливать невинных людей. Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий назвал произошедшего верхом бесчеловечности.