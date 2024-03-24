Общество 24 марта 2024, 11:53 «Верх бесчеловечности». Русская старообрядческая церковь — о теракте в Красногорске Глава РПСЦ Корнилий: христиане скорбят вместе с родными погибших в теракте Dmitry Golubovich/Global Look Press

Читать 360tv в

Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий принес соболезнования близким погибших после теракта в Красногорске. Его обращение опубликовали на сайте РПСЦ.

«Стрельба в беззащитных людей — это верх бесчеловечности. Уверен, что каждый христианин, сострадая ближнему, в эти минуты скорбит вместе с родными и близкими погибших и молитвенно сопереживает болящим», — сказал он.

Реклама

Страшная трагедия произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные боевики ворвались в Crocus City Hall и принялись в упор расстреливать невинных людей. В результате теракта погибли более 130 человек, свыше 150 пострадали.

Ранее очевидица произошедшего рассказала «360» жуткие подробности: после обстрела холл здания был завален трупами. Тела убитых были повсюду: над диванах, под буфетными столиками.

По делу о теракте задержали 11 человек. Президент Владимир Путин пообещал покарать всех исполнителей, организаторов и заказчиков преступления.