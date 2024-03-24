24 марта 2024, 02:00
День национального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall начался в России
День траура по жертвам теракта в Crocus City Hall начался в России
В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. В стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.
«Вместе с теми, кто потерял своих родных и близких, скорбит вся страна, весь наш народ», — заявил ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин.
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В знак солидарности с российским народом траур объявили в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. На посольствах Британии и Австралии в Москве приспустят национальные флаги.
Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Он объявил 24 марта днем общенационального траура. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей, которые работали на месте происшествия.
Россия
Владимир Путин
Стрельба в Crocus City Hall
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