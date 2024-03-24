Происшествия 24 марта 2024, 02:00 День национального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall начался в России День траура по жертвам теракта в Crocus City Hall начался в России Freepik

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В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. В стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.

«Вместе с теми, кто потерял своих родных и близких, скорбит вся страна, весь наш народ», — заявил ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин.

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В знак солидарности с российским народом траур объявили в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. На посольствах Британии и Австралии в Москве приспустят национальные флаги.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Он объявил 24 марта днем общенационального траура. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей, которые работали на месте происшествия.