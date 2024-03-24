Общество 24 марта 2024, 15:29 Несут цветы и игрушки. Стихийный мемориал памяти жертв теракта создали в Серебряных Прудах Глава Серебряных Прудов возложил цветы на мемориале памяти жертв теракта Телеканал «360»

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Акция в память о жертвах теракта в Crocus City Hall 24 марта прошла в Серебряных Прудах. Стихийный мемориал появился у комплекса воинам-серебрянопрудцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Жители, в том числе дети, несут цветы и игрушки, чтобы почтить память погибших. Возложить цветы пришли глава округа Олег Павлихин, представители духовенства, представители совета ветеранов и организаций округа.

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«Случилась трагедия, которая потрясла, наверное, весь мир. И сегодня мы пришли к памятнику воинам Великой Отечественной войны, где образовался стихийный мемориал, чтобы возложить цветы погибшим в этом теракте, почтить память. Погибли дети. Да, это очень больно», — рассказала жительница Серебряных Прудов Виктория Жукова.

Она добавила, что работает в детском саду и поэтому ей особенно больно и тяжело принимать эту потерю.

«Скорбим и надеемся, что больше такого не повторится», — добавила она.

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Неравнодушные россияне также продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу у Crocus City Hall. Жители разных городов России выразили скорбь из-за трагедии в концертном зале в Красногорске.

В России 24 марта объявили днем общенационального траура. По всей стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.