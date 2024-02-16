16 февраля 2024, 17:21
Панду Катюшу из Московского зоопарка заманили в большой вольер
Панда Диндин из Московского зоопарка заманила Катюшу в вольер на кормление
Панда Диндин из Московского зоопарка попыталась заманить Катюшу в большой вольер на кормление. Кадры с мамой и ее детенышем опубликовала в своем Telegram-канале директор зоосада Светлана Акулова.
На опубликованных кадрах маленькая панда Катюша пьет молоко лежащей на боку матери Диндин. Видимо, медведица выманила детеныша в большой вольер, в котором сама Катюша пока еще не решается задерживаться, несмотря на усилия ее матери.
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«Ну хитра… Новая стратегия, заманила на кормление», — прокомментировала Акулова.
Катюша уже достаточно взрослая, чтобы питаться не только молоком. Например, на Новый год ей подарили торт с лакомствами для панд. Она также попробовала и бамбук — традиционную пищу китайских медведей.
Повзрослевшая Катюша вместе с заботливой матерью Диндин тренирует все нужные навыки — от ловкости и выносливости до хватания палочек с помощью шестого псевдопальца.
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Панда Катюша из Московского зоопарка
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