Общество 09 февраля 2024, 23:05 Панде Катюше из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год Freepik

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Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Поздравила Катюшу с китайским Новым годом! Наше розовое счастье — Катюша — получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона», — отметила женщина.

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Помимо этого, Акулова поздравила людей, которые празднуют Новый год по лунному календарю. Она пожелала радости, счастья, благополучия, любви и незабываемых впечатлений

Ранее Светлана Акулова рассказала, как панда Катюша научилась пользоваться шестым псевдопальцем — уникальным приспособлением у гигантских панд. По словам гендиректора зоопарка, это дает животным возможность с легкостью и точностью захватывать даже тонкие ветки и листья бамбука. Панда научилась этому навыку у матери Диндин, которая постоянно воспитывает детеныша.