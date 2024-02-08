08 февраля 2024, 13:20
«Научилась у мамы». Панда Катюша из Московского зоопарка показала новые навыки
Панда Катюша из Московского зоопарка научилась пользоваться шестым псевдопальцем
У гигантских панд на передних лапах имеется уникальное приспособление — шестой псевдопалец. Маленькая панда Катюша уже научилась им пользоваться, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, этот палец дает пандам возможность с невероятной ловкостью и точностью захватывать даже самые тонкие веточки и листья бамбука.
Реклама
«Наша Катюша уже научилась у мамы пользоваться этим пальцем и умело удерживает палочки», — поделилась Акулова.
Москвичи порадовались успехам маленькой панды, которую постоянно воспитывает мама Диндин. Недавно она учила повзрослевшую Катюшу правильно падать и кувыркаться.
«Поразительно как она быстро учится, смышленая», — отметили подписчики Акуловой в соцсетях.
Между занятиями медвежонок находит время и похулиганить. Некоторые забавы маленькой панды сотрудники Зоопарка успевают записать на видео.
Животные
Зоопарки
Москва
Панда Катюша
Реклама
Реклама