Общество 02 февраля 2024, 13:41 Московский зоопарк показал видео спартанского воспитания панды Катюши Глава Московского зоопарка Акулова показала, как панда Диндин воспитывает Катюшу

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Нежные игры сменились обучением: мама-панда Диндин начала воспитывать повзрослевшую Катюшу. Медвежонок стал впитывать полезные для панд навыки — ловкость и выносливость. Кадры, на которых маленькая панда учится кувыркам и правильному падению, опубликовала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На опубликованных кадрах мама-панда берет медвежонка за холку и бока и старается перевернуть его. Катюша же пытается вернуться в первоначальное положение.

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«Диндин учит Катюшу выносливости, ловкости, и даже правильному падению», — отметила Акулова.

Совсем не трепетные игры медведицы безопасны для Катюши, хотя могут напугать некоторых зрителей. На кадрах видно, что маленькая панда не испытывает боли или страха, а больше всего заинтересована оранжевой пластиковой игрушкой.

Подписчики отметили, что со своими детенышами подобным образом играют даже кошки.

«Это навык выживания, это заложено в генах», — написали в комментариях.

На этой неделе столичной дептранс выпустил карты «Тройка» с пандой Катюшей. В продаже появились три разных варианта проездного.