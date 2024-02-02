02 февраля 2024, 13:41
Московский зоопарк показал видео спартанского воспитания панды Катюши
Глава Московского зоопарка Акулова показала, как панда Диндин воспитывает Катюшу
Нежные игры сменились обучением: мама-панда Диндин начала воспитывать повзрослевшую Катюшу. Медвежонок стал впитывать полезные для панд навыки — ловкость и выносливость. Кадры, на которых маленькая панда учится кувыркам и правильному падению, опубликовала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
На опубликованных кадрах мама-панда берет медвежонка за холку и бока и старается перевернуть его. Катюша же пытается вернуться в первоначальное положение.
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«Диндин учит Катюшу выносливости, ловкости, и даже правильному падению», — отметила Акулова.
Совсем не трепетные игры медведицы безопасны для Катюши, хотя могут напугать некоторых зрителей. На кадрах видно, что маленькая панда не испытывает боли или страха, а больше всего заинтересована оранжевой пластиковой игрушкой.
Подписчики отметили, что со своими детенышами подобным образом играют даже кошки.
«Это навык выживания, это заложено в генах», — написали в комментариях.
На этой неделе столичной дептранс выпустил карты «Тройка» с пандой Катюшей. В продаже появились три разных варианта проездного.
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