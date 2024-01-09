Москва 09 января 2024, 20:23 Москвичам показали, как кормят панду Катюшу в зоопарке Московский зоопарк показал кормление детеныша панды

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Подрастающая панда Катюша, которой 137 дней от роду, уже попробовала на зуб бамбук и различные игрушки. При этом свои вкусовые предпочтения по-прежнему отдает молоку матери Диндин. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова разместила в своем Telegram-канале ролик с кормлением детеныша панды.

«Медитация на день для вас», — написала Акулова.

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Пост с кормлением детеныша набрал больше сотни комментариев. Почти все пользователи умилились увиденным. Некоторые заметили, что у Катюши ушки начали округляться.

«Такая уже пандюша выросла и с маленьким чавканьем сосет молоко. Идиллия кормящей мамы и младенца», — отметили подписчики.

После кормления панда заботливо вылизывает детеныша.

По словам Акуловой, Катюша с интересом рассматривает новые предметы, будь то шланг или новая пеленка. Она с удовольствием играет с водой и ползает по маме.