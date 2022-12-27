Общество 27 декабря 2022, 13:17 Памятник героически погибшему главе МЧС Зиничеву открыли в Москве Министр обороны Шойгу поучаствовал в открытии памятника главе МЧС Зиничеву в Москве Пресс-служба Минобороны

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Памятник главе МЧС Евгению Зиничеву, героически погибшему в прошлом году, открыли в Москве в День спасателя Российской Федерации. В церемонии принял участие глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба ведомства.

Памятник — ростовую фигуру на постаменте — изготовил московский скульптор Михаил Баскаков. Его задачей было отразить деятельность Зиничева на посту министра МЧС, его стремление лично участвовать в решении сложных задач и досконально разбираться во всех важных вопросах, «некабинетный» стиль руководства.

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Монумент установили на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России.

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Генерал армии Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей. Во время учений в Норильске он попытался спасти режиссера, оступившегося у края скалы. К сожалению, погибли оба. Главе МЧС посмертно присвоили звание Героя России. В Калининграде его именем назвали улицу. В Калмыкии в его честь установили памятник.