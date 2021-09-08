Российские спасатели поделились воспоминаниями о трагически погибшем главе МЧС Зиничеве

Спасатели по всей стране вспоминают свои встречи и сотрудничество с главой МЧС страны Евгением Зиничевым, который трагически и геройски погиб при исполнении служебного долга. Каким был министр в глазах его сотрудников, рассказали в самом ведомстве.

Российские спасатели вспоминают о разных историях, но все отмечают одно: насколько простым в общении и работе был Зиничев, насколько спокойно вел себя в любой ситуации, не позволяя себе общение с другими свысока. В Забайкальском крае помнят, как именно Зиничев после огненного шторма лично приехал на место, чтобы проконтролировать ход оказания помощи жителям.

Сотрудники вспоминают его компетентность во многих вопросах, он не просто руководил, он отлично разбирался в непростой работе спасателя. Его называют открытым, радостным и простым. Некоторым работникам МЧС он часто давал свои жизненные наставления, общался уважительно с каждым своим коллегой. При этом был готов ликвидировать ЧС, работая лично на передовой. Так было и в Тулуне, когда город накрыло мощное наводнение.

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга 8 сентября 2021 года. Все случилось в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. Зиничев без размышлений бросился спасать режиссера, который оступился у края скалы. Но, к сожалению, выжить никто из них не смог.

Зиничев родился в Ленинграде и всю свою жизнь посвятил служению Родине. Он начинал свою карьеру в органах государственной безопасности. Работал в Центральном аппарате ФСБ, а с 2015 года служил замруководителя Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. Спасательное ведомство Зиничев возглавил в 2018 году.

Президент России Владимир Путин уже выразил свои соболезнования и назвал Зиничева надежным верным другом и отличным профессионалом.