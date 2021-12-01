Улица имени погибшего главы МЧС появилась в Калининграде

Посольскую улицу в Калининграде переименовали в честь Героя России Евгения Зиничева. Об этом попросило местное казачество. Зиничев был губернатором Калининградской области, а потом возглавил МЧС РФ.

Посольская улица Калининграда получила новое название — ее переименовали в честь погибшего главы МЧС России и экс-губернатора Калининградской области Евгения Зиничева. С такой инициативой в топонимическую комиссию обратился ранее атаман местного казачьего общества «Святослав», сообщил РБК.

«На мой взгляд, [Зиничев] действительно заслуженный человек. Я считаю, что улица в Калининграде имеет право называться его именем», — выразил свое мнение глава города Евгений Любивый после рассмотревшего вопрос заседания горсовета.

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Он спасал человека, упавшего с обрыва, но погибли оба.

Президент Владимир Путин дал ему посмертно титул Героя России. По словам российского лидера, уход из жизни Зиничева — невосполнимая утрата для него. Путин назвал руководителя МЧС надежным другом и профессионалом.