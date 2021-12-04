Памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву открыли в Калмыкии

В субботу, 4 декабря, в Калмыкии прошло торжественное открытие первого в России памятника-бюста Герою России Евгению Николаевичу Зиничеву. Бывший глава МЧС отдал свою жизнь, пытаясь спасти человека. Теперь его память увековечена монументом в Элисте.

Церемония состоялась в Парке спасателей, сообщили REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС России. Заместитель главы ведомства Андрей Гурович отметил, что Зиничев всю свою жизнь и работу посвятил только служению родине, не боясь отдавать этому все свои силы и совершенствовать работу российских спасателей.

«Он был настоящим профессионалом. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к работе, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком. Его дела и поступки навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа», — отметил Андрей Гурович.

Память Евгения Зиничева многочисленные жители, гости церемонии, официальные лица почтили минутой молчания. К монументу

Память Евгения Зиничева собравшиеся почтили минутой молчания. К монументу легли живые цветы. Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что ему довелось знать экс-главу МЧС лично. «Он был истинным героем, прекрасным руководителем, и человеком с большой буквы — открытым, справедливым и очень мудрым. Об этом красноречиво говорят все его решения и поступки», — сказал он.

Памятник-бюст более трех месяцев создавал народный художник России, прославленный скульптор Салават Щербаков. Сам монумент возвышается над землей более чем на четыре метра.

Бывший глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, когда пытался спасти упавшего со скалы человека. Его похоронили в Санкт-Петербурге. Глава государства Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.