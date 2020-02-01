Отца оставленных в Шереметьево мальчиков допросили из-за угроз их бабушке

Об этом сообщил Следственный комитет. Ведомство опубликовало видео с допроса мужчины. Он признался, что действительно общался с бабушкой своих сыновей.

Позвонил ей по телефону, также по WhatsApp с ней связывался, мы переписывались. Я просто из социальных сетей узнал вчера, что она взяла временное опекунство над моими детьми Виктор Гаврилов.

О чем именно Гаврилов с ней разговаривал до сих пор не известно — на этом моменте ролик обрывается.

Виктор вместе с двумя сыновьями прилетел в Москву из Хабаровска 26 января. После приземления он оставил мальчиков в терминале аэропорта Шереметьево, а сам скрылся. В рюкзачке одного из детей находились все необходимые документы — даже школьный дневник. Вместе с ними лежала записка от отца — мужчина просил не разлучать братьев и позаботится о них, а также объяснил, почему оставил малышей. Причиной стала тяжелая жизненная ситуация — Виктор долго не мог устроится на работу, а потому денег на содержание детей просто не хватало.

Против Гаврилова возбудили уголовное дело из-за оставления детей в опасности. Затем следователи узнали, что дома он не раз избивал супругу и детей, и завели еще одно дело — об истязаниях. Следственный комитет заинтересовался бездействием органов опеки. Против них возбудили уголовное дело о халатности.

Брошенных мальчиков отправили к бабушке в Хабаровск под временную опеку.