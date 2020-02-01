Брошенных в Шереметьево мальчиков отправили к бабушке

По ее словам, на бабушку оформят временную опеку. Дети долетят из Москвы в Хабаровск, где после перелета «отдохнут в социально-реабилитационном центре». Затем они отправятся в Комсомольск-на-Амуре — там их передадут родственнице «из рук в руки».

До последнего времени мальчики жили в этом городе с отцом Виктором Гавриловым. 26 января он вместе с детьми прилетел в Москву, а затем оставил их одних в аэропорту Шереметьево. При себе у братьев были документы и записка, в которой говорилось, что отец не может их содержать. Мужчина просил не разлучать детей и временно поместить их в приют.

Против Гаврилова завели два уголовных дела. Одно из них — об истязании жены и детей. Об избиениях сообщила мать мальчиков Ольга Пушкарева. Она говорила, что не могла забрать сыновей у мужа. Гаврилов находится под подпиской о невыезде.