Бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы от отца. Знакомые женщины утверждают, что угрозы поступали до того, как мужчина оставил детей в аэропорту.

«Бабушка получила угрозы от отца детей», — сказал РИА «Новости» источник агентства в правительстве Хабаровского края.

В администрации Комсомольска-на-Амуре со ссылкой на знакомых бабушки заявили, что отец детей угрожал женщине до инцидента в аэропорту Шереметьево.

В МВД пока не прокомментировали информацию об угрозах.

Прилетевший из Хабаровска мужчина оставил двух мальчиков шести и девяти лет в аэропорту Шереметьево 26 января. Он вручил им рюкзак с документами и запиской с просьбой определить детей в приют из-за безденежья. В той же записке мужчина пообещал позже забрать мальчиков.

Сначала на мужчину завели дело об оставлении детей в опасности, но потом следователи узнали, что, живя в Хабаровске, тот неоднократно бил и жену и сыновей. После этого СК завел дело против мужчины об истязаниях, а против органов опеки — о халатности.

Брошенных мальчиков отправили к бабушке в Хабаровск под временную опеку.