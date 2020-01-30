Брошенных в Шереметьево мальчиков перевели в реабилитационный центр

Мальчиков из Хабаровского края, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, выписали из подмосковной больницы и перевели в социально-реабилитационный центр в Московской области.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, дети чувствуют себя хорошо. Они активные, но немного возбужденные.

«Мы с ними играли, говорили о семье, они скучают по дому. Самая главная помощь для них сейчас — это решение вопроса с определением их дальнейшей судьбы», — рассказала Кузнецова. Ее процитировал RT.

Мальчики попали в больницу после того, как в Шереметьево их заметили сотрудники службы безопасности аэропорта. В вещах детей нашли записку от их папы Виктора Гаврилова. Он рассказал, что оставил детей из-за сложного материального положения. В будущем он пообещал забрать их обратно.

Спустя несколько дней мужчина сам сдался правоохранителям. Он раскаивается в случившемся. В его отношении открыли уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности». Сейчас Гаврилов на свободе, у него взяли обязательство о явке. Виктор последние несколько лет воспитывал сыновей в одиночку.

Мама мальчиков Ольга ушла из семьи. Сейчас ее тоже нашли. Она утверждает, что муж бил ее. О том, что экс-супруг оставил их сыновей в Шереметьево, женщина узнала из новостей. Она заявила, что готова взять детей себе. Однако по последней информации, ребята будут жить с бабушкой. Об этом сообщило РИА «Новости».