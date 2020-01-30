СК завел новые дела на отца оставленных в Шереметьево детей. И не только на него

После того, как мужчина бросил детей в аэропорту, в отношении него уже возбудили уголовное дело об оставлении несовершеннолетних в опасности. Теперь, после того как стало известно, что он их и свою жену избивал, мужчина стал фигурантом другого дела.

«Правоохранительными органами получена информация о том, что данный мужчина, находясь по месту жительства в городе Комсомольск-на-Амуре, причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев. По данному факту следственными органами СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета, уточнив, что дело заведено по статье об избиении.

В ведомстве отметили, что семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре из-за того, что не могла должным образом воспитывать малышей. Органы ничего с этим не сделали, за что теперь ответят по статье о халатности.

Прилетевший из Хабаровска мужчина оставил двух мальчиков шести и девяти лет в аэропорту Шереметьево 26 января. Он вручил им рюкзак с документами и запиской с просьбой определить детей в приют из-за безденежья. В той же записке мужчина пообещал позже забрать мальчиков. Мать жила отдельно и не поддерживала отношений ни с мужчиной, ни с детьми.