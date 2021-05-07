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    07 мая 2021, 11:00

    Оператор «Триколор» покажет 9 мая праздничный эфир на телеканале «День Победы»

    Анастасия Максимовских

    Мультиплатформенный оператор «Триколор» к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подготовил праздничный эфир на телеканале «День Победы». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

    Оператор «Триколор» покажет 9 мая праздничный эфир на телеканале «День Победы»

    Праздничная программа начнется на канале «День Победы» в 09:00 по московскому времени трансляцией первого парада Победы. Хроника Парада Победы 1945 года будет подана в формате современной трансляции с комментариями ведущих Кирилла Набутова и Леонида Млечина. Журналисты по-новому раскроют детали легендарного парада, а дополнят историю специальные сюжетные вставки и фрагменты интервью.

    Оператор «Триколор» покажет 9 мая праздничный эфир на телеканале «День Победы» | Изображение 1

    Зрители телеканала «День Победы» узнают, например, сколько мундиров пошили специально для того июньского дня, кого из маршалов пришлось снимать отдельно уже после парада, зачем на Красной площади установили фонтан и почему над площадью так и не пролетели самолеты.

    В 10:00 праздничный эфир канала «День Победы» продолжит прямая трансляция парада в честь 76-летия Победы с Дворцовой площади в Петербурге. В нем примут участие свыше четырех тысяч солдат и офицеров Западного военного округа, кадеты и юнармейцы, а также 100 единиц боевой техники.

    Оператор «Триколор» покажет 9 мая праздничный эфир на телеканале «День Победы» | Изображение 2

    Зрители увидят бронетранспортеры, бронированные автомобили, машины спецтехники, легендарный танк Т-34. Над Дворцовой площадью пролетят вертолеты Ми-24, Ми-26 Ми-35, Ка-52, самолеты Ан-26 и Ан-12, а также сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31.

    Парад Победы — дань памяти защитникам нашей Родины и нашего глубокого почтения людям, прошедшим то страшное время. Это напоминание всему миру о том, какой ценой далась победа над фашизмом. Второй год подряд из-за пандемии программа мероприятий в рамках Дня Победы проходит с большими ограничениями, поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы наши зрители смогли окунуться в праздничную атмосферу, но при этом находились в максимальной безопасности

    Николай Орловзаместитель генерального директора по контенту «Триколора».
    Оператор «Триколор» покажет 9 мая праздничный эфир на телеканале «День Победы» | Изображение 3

    Зрители телеканала «День Победы» 9 мая смогут посмотреть культовые фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, а также спектакль «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города» о жизни и работе артистов в блокадном Ленинграде.

    Сюжет спектакля построен на небольших эпизодах реальной блокадной жизни, рассказанных от лица людей невоенных профессий — актеров, танцовщиков, писателей, музыкантов. Сцены восстановлены из фронтовых писем и блокадных дневников. Главные роли в спектакле исполняют Ирина Мазуркевич, Николай Буров, Максим Леонидов, Ксения Раппопорт, Михаил Морозов и Павел Григорьев.

    Оператор «Триколор» покажет 9 мая праздничный эфир на телеканале «День Победы» | Изображение 4

    В праздничном эфире на тематическом канале будет представлены видеозарисовки о героических защитниках нашей Родины. В 2020 году в рамках проекта «Бессмертный полк в эфире», созданного «Триколором» в сотрудничестве с международным движением «Бессмертный полк», было собрано более двух тысяч рассказов о фронтовиках и тружениках тыла. Эти свидетельства в очередной раз напоминают, что в нашей стране нет семьи, которую война обошла стороной.

    Ранее стало известно, что в Московской области не будут проводиться массовые мероприятия 9 мая. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.