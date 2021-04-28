«Диктант Победы» пройдет на 16 тысячах площадок в 80 странах мира

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» в 2021 году пройдет в третий раз. 29 апреля к ней присоединятся 80 стран, в том числе в 31 государстве диктант напишут очно. Об этом рассказал в ходе брифинга координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Впервые в акции смогут участвовать жители Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии. В связи с большим числом желающих написать диктант за рубежом организаторы разработали международную версию заданий — они содержат вопросы, связанные с вкладом в Победу стран антигитлеровской коалиции, и переведены на английский и китайский языки.

«Один блок заданий для стран Америки, один — для стран Европы, еще один — для стран Азии и блок заданий для стран СНГ и постсоветского пространства. А также облегченный блок заданий на английском языке для иностранцев, интересующихся нашей историей», — рассказал Александр Хинштейн.

Он добавил, что организовать проведение «Диктанта» за рубежом помогает Россотрудничество, а площадки откроют в «Русских домах», школах и университетах. Помощь в проведении акции как в России, так и за рубежом окажут более 26 тысяч активистов движения «Волонтеры Победы», рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова. Добровольцы помогут в навигации, раздадут бланки теста, а также проконсультируют по всем вопросам, связанным с акцией.

Источник фото: диктантпобеды.рф

В России уже организовано более 15 500 площадок. В их числе биосферный заповедник «Командорский» на Камчатке, заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, «Москвариум» на ВДНХ в Москве, детские лагеря «Артек» и «Орленок», а также метеорологические станции в Арктической зоне.

Второй год акцию поддерживают российские силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МЧС и МВД. На их базе создано более тысячи площадок, среди которых крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов», крейсер боевой славы «Аврора», выставочный центр «Патриот» и гора Эльбрус.

В этом году впервые появится и площадка «Диктанта Победы» для людей с проблемами зрения на базе Библиотеки имени Маяковского в Ставрополе. Для них задания переведены с использованием шрифта Брайля.

Одной из центральных площадок написания «Диктанта Победы» в Подмосковье станет мемориальный комплекс «Зоя».

Через несколько дней мы отметим год, как был открыт музей «Зоя». Сейчас, спустя год, можно смело сказать — то, что мы задумывали и закладывали в музей, те задачи, которые ставили себе, все это абсолютно правильные и жизнеспособные идеи. Мы смогли современным языком донести те ценности, которые делают нас людьми. Мы видим, какой поток посетителей приезжает в наш музей, видим, что это в основном молодежь. И музей, безусловно, та площадка, на которой надо побывать и поучаствовать в проекте «Диктант Победы» Елена Харламова член регионального оргкомитета по проведению диктанта, министр культуры Московской области.

Всего жители Подмосковья в этом году будут писать диктант на 482 площадках.

Стать участником акции онлайн можно на сайте диктантпобеды.рф в 14 часов по московскому времени, предварительно зарегистрировавшись.

Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных участников, будет опубликована на сайте.

«Федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года. А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы», — резюмировал Александр Хинштейн.