Подмосковье откажется от массовых мероприятий на 9 Мая из-за COVID-19

Угроза распространения коронавирусной инфекции по-прежнему сохраняется. Из-за этого в этом году на 9 Мая в Московской области не будет массовых мероприятий, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры региона Елену Харламову.

Она подчеркнула, что каждый город будет готовиться к Дню Победы, но большого, массового мероприятия не будет.

«Не хотим рисковать», — пояснила Харламова.

По ее словам, одной из главных площадок празднования 9 Мая станет музей «Зоя» в деревне Петрищево.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что во время длинных майских праздников власти не планируют вводить никаких новых ограничительных мер. Решение об отмене действующих правил (например масочного или перчаточного режима) должны принимать сами регионы в зависимости от уровня заболеваемости. Так, в Санкт-Петербурге уже можно ездить в транспорте и появляться в магазинах только в маске, а в Москве пока еще действует требование надевать в общественных местах и маску, и перчатки.