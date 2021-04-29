Стали известны даты ночных репетиций военного парада в Москве

Первая ночная тренировка военного парада на Красной площади в Москве пройдет 30 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ней примут участие более 12 тысяч военнослужащих и 190 единиц техники. Вторая ночная тренировка состоится 4 мая. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

Во время проведения репетиций движение автомобилей в городе будет ограничено. Все изменения отображены на сайте московского транспорта.

Сам парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в обычном формате. В этом году в нем задействуют более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц техники и вооружения, 53 самолета и 23 вертолета. Ожидается, что зрители смогут увидеть новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО».

Лидеры зарубежных стран на праздник не приглашены из-за пандемии коронавируса. По этой же причине в онлайн-формате состоится и акция «Бессмертный полк». При улучшении ситуации с заболеваемостью шествие сможет состояться 24 июня.