facebook_pixel
    24 апреля 2021, 05:55

    Названо имя нового диктора Парада Победы

    Анастасия Кукова

    Новым диктором Парада Победы станет Антон Сунцов, ученик умершего от коронавируса в декабре 2020 года 77-летнего бессменного «голоса Кремля» Евгения Хорошевцева. Его преемник учился в Международном институте экономики и права, но закончил Учебный центра кино и телевидения UHD (Москва) по программе «Звукорежиссура».

    Названо имя нового диктора Парада Победы

    Как стало известно ТАСС, сейчас он руководит звукозаписывающей студией Stream Sound Records

    «Озвучит текст для Парада Победы ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов», — рассказал собеседник агентства.

    Ранее новый руководитель военных музыкантов Павел Гернец рассказал, что на Параде Победы в этом году прозвучит 51 музыкальное произведение. Среди них — два новых.

    Иностранных лидеров на праздник не пригласят. Год не юбилейный, тем более, что пандемия коронавируса еще не закончилась.

    Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится онлайн. Для участия в ней надо оставить заявку на официальном сайте «Бессмертного полка». Если позволит эпидемическая ситуация, в традиционном формате шествие состоится 24 июня.