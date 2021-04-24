Названо имя нового диктора Парада Победы

Новым диктором Парада Победы станет Антон Сунцов, ученик умершего от коронавируса в декабре 2020 года 77-летнего бессменного «голоса Кремля» Евгения Хорошевцева. Его преемник учился в Международном институте экономики и права, но закончил Учебный центра кино и телевидения UHD (Москва) по программе «Звукорежиссура».

Как стало известно ТАСС, сейчас он руководит звукозаписывающей студией Stream Sound Records

«Озвучит текст для Парада Победы ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов», — рассказал собеседник агентства.

Ранее новый руководитель военных музыкантов Павел Гернец рассказал, что на Параде Победы в этом году прозвучит 51 музыкальное произведение. Среди них — два новых.

Иностранных лидеров на праздник не пригласят. Год не юбилейный, тем более, что пандемия коронавируса еще не закончилась.

Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится онлайн. Для участия в ней надо оставить заявку на официальном сайте «Бессмертного полка». Если позволит эпидемическая ситуация, в традиционном формате шествие состоится 24 июня.