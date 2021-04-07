«Обвинения просто сняты». Задержанный из-за «голой» фотосессии россиянин может остаться в Дубае

Российский айтишник Алексей Концов, задержанный в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, вернется на родину сам, его не будут депортировать. Об этом «360» сообщил его брат Владимир Концов.

«Нет, не депортируют. Я так понимаю, что он сам уедет. Обвинения просто сняты. Там пока непонятно, мы сейчас с этим разбираемся», — сказал Владимир.

Алексей с самого начала был задержан незаконно, потому что не имел к организации «обнаженной» фотосессии никакого отношения, уверен его брат. В ближайшее время россиянина должны отпустить.

«Я пока не понял, будет ли он там (в ОАЭ — прим. ред.) оставаться либо улетит», — сообщил Владимир.

Всех девушек, принимавших участие в откровенной съемке, депортируют, а какое решение примут в отношении Алексея, пока непонятно. Связаться с россиянином его брату пока не удалось.

«Он там же, где и был. Поступила информация о том, что по делу полностью приняты все решения, но поступила она только вчера вечером», — сказал он.

Какие конкретно решения приняли в Дубае по дальнейшей судьбе Алексея, пока неизвестно.

Владимир рассказал, что Алексей ездил в Дубай как турист и не занимается никакими съемками. О том, проживал ли он в том же отеле, где была организована съемка, Владимир не знает. Он также поблагодарил губернатора Ивановской области, который ранее выступил в поддержку россиянина.

Среди девушек, которые принимали участие в «обнаженной» фотосессии, не было россиянок. При этом Алексея Концова задержали по обвинению в нарушении общественной морали. В СМИ сообщали, что Концов жил в номере напротив и, заметив, как снимают девушек, сделал фото и выложил у себя в соцсети. А сам при этом не являлся организатором фотосессии. Сообщалось также, что подельником организатора съемки в Дубае мог быть петербургский фотограф Александр Т., однако ему удалось уехать в Россию до приезда полиции.

В IТ-компании Involta, основателем которой является Концов, ранее сообщили «360», что россиянин поехал в Дубай отдыхать и ему незачем заниматься «обнаженными» фотосессиями.