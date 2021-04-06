Петербургский фотограф Александр Т., который, по предварительной информации, фотографировал обнаженных девушек в Дубае, успел сбежать в Россию до приезда полиции. Об этом сообщил Life Shot со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, подельник организатора «голой» фотосессии улетел в Россию вместе со своей подругой. Она работает моделью, снимается в стиле ню.

Журналисты определили, что оба они недавно были в ОАЭ, судя по свежим снимкам в одном Telegram-каналов для взрослых. Там три дня назад появились фотографии девушки с логотипом фотографа на фоне дубайских пейзажей. Тем не менее фотограф сообщил Life, что знает о фотосессии только из новостей, а с организатором никогда не был знаком. Однако он подтвердил, что в ОАЭ действительно летал и прилетел оттуда 3 апреля.

Дубайская полиция считает, что именно Александр делал «голую» фотосессию на балконе дубайского отеля. Более того, местное следствие уже установило, что задержанный россиянин Алексей Концов был организатором той съемки. Он сейчас задержан, а девушки уже отпущены.

Накануне в Генконсульстве РФ в ОАЭ сообщили «360», что среди участниц скандальной фотосессии не было россиянок.