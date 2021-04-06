«Мы пишем код, а не занимаемся фотосессиями». Зачем айтишнику снимать голых девушек в Дубае?

Александр, представитель IT-компании Involta, основатель которой Алексей Концов задержан в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, рассказал «360», что бизнесмен просто отдыхал в ОАЭ. Он сообщил, что компания пока не делала официальных заявлений в связи с произошедшим.

«Нет, мы официальных комментариев не давали. Я просто отвечаю за коммуникацию с прессой и мы просто говорим какая текущая ситуация. На самом деле, текущая ситуация не поменялась, Алексей там. Мы работаем с консульством, работаем с МИДом, выясняем все детали, работаю наши юристы», — сообщил представитель пресс-службы Involta.

Александр объяснил, что в компании решили не делать никаких заявлений, поскольку на данный момент не считают это корректным. В ситуации еще нужно разобраться, чтобы были прозрачные аргументы, пояснил он.

«Все-таки мы IT-компания, мы пишем код, мы не занимаемся какими-то фотосессиями или чем-то еще. И конечно, это непонятная какая-то ситуация, и поэтому время все расставит на свои места», — сказал Александр.

В поддержку Концова ранее выступил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который написал об этом в Instagram. Но представитель Involta признался, что не видел этот пост.

Концов не живет в ОАЭ, и поехал туда, чтобы отдохнуть.

При этом в Telegram-канале Baza сообщили, что Концов на самом деле не занимался организацией фотосъемки, а лишь жил в номере напротив и стал случайным свидетелем происходящего, решив запечатлеть эффектный кадр. Сняв девушек на свой телефон, он выложил снимок в интернет. Однако представитель Involta не смог подтвердить «360», что все было именно так.

«Очень сложно ответить, правда, не могу сказать», — сообщил Александр.

Полиция Дубая расследует скандальную фотосессию с голыми девушками, которые позировали на балконе одного из отелей города-эмирата. По законам ОАЭ женщинам запрещено публично демонстрировать свои прелести. По подозрению в организации откровенной съемки задержали российского айтишника Алексея Концова. Дубайские правоохранители обвиняют его в нарушении норм общественной морали. Девушек, которые снимались голышом, тоже задержали. В генконсульстве РФ ранее заявили, что среди них не было россиянок — это были гражданки Украины, Молдавии и Белоруссии. Концову теперь грозит штраф и до шести месяцев тюрьмы. В СМИ также сообщали, что предполагаемый подельник организатора съемки — петербургский фотограф Александр Т. — успел сбежать в Россию еще до приезда полиции.