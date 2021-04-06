«Своих не бросаем». Ивановский губернатор вступился за организатора противозаконной «голой» фотосессии в Дубае

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заступился за бизнесмена Алексея Концова. Его подозревают в организации противозаконной фотосессии в Дубае с голыми девушками. Концов — глава компании Involta, которая зарегистрирована в Иванове.

По словам Воскресенского, он «своих не бросает». Губернатор в Stories своего Instagram заявил, что обратился к МИД России и послу нашей страны в ОАЭ с просьбой оказать Концову поддержку.

Накануне полиция Дубая задержала обнаженных девушек, которые устроили фотосессию на балконе одного из небоскребов в престижном районе города-эмирата. Видео с раскованными мадам попало в социальные сети и вызвало бурю возмущения. По местным законам женщинам запрещено обнажаться на публике, это считается верхом неприличия и карается штрафом или даже тюремным заключением. Среди задержанных оказался Алексей Концов — его подозревают в организации съемки. Если его вина подтвердится, ему грозит крупный срок и штраф в размере 500 тысяч дирхамов — это почти 139 тысяч долларов.