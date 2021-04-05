Среди восьми задержанных девушек за обнаженную фотоссесию в Дубае нет гражданок РФ. Об этом «360» сообщили в пресс-службе генконсульства России в ОАЭ.

«По имеющейся информации, среди задержанных нет девушек-гражданок РФ. Это уточненная информация. Они из других стран, но не из России», — рассказали в ведомстве.

Информация появилась недавно, отметили в пресс-службе.

Ранее в генконсульстве сообщили, что за «голую» съемку на небоскребе в Дубае задержаны 40 человек. Среди них — восемь россиянок. После этого дипломаты сообщили, что ждут полную информацию из полиции Дубая. Задержанные граждане РФ обратились за помощью к дипломатам.

Скандал разгорелся после того, как в Сеть слили видео с позирующими полностью обнаженными девушками. Фотосессия проходила на балконе одного из небоскребов Дубая в районе Dubai Marina. Роликами возмутились шейхи. Теперь участницам такой фотоссесии грозит штраф в размере около 100 тысяч рублей и до шести месяцев тюрьмы. СМИ писали, что съемку организовал россиянин. Пока это неподтвержденная информация.