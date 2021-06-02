Несетевым аптекам и маркетплейсам разрешили продавать безрецептурные лекарства дистанционно

Правительство разрешило несетевым аптекам и маркетплейсам безрецептурные лекарства дистанционно. Такая возможность у них появится с 1 сентября.

«Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В правилах исключили требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и собственный сайт. Им разрешили заключать договоры с владельцами агрегаторов для размещения предложений и ведения торговли с помощью сайтов. Это позволит небольшим аптечным сетям размещать свою продукцию на площадке партнера.

Согласно постановлению, при дистанционной продаже цены на лекарства на сайте не должны быть выше аптечных.

«Ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями», — добавили в пресс-службе правительства.

Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств правительство утвердило в мае прошлого года. Торговлю медикаментами удаленно разрешено вести аптечным организациям, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от Росздравнадзора.