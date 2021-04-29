Фармацевт предупредил об опасности покупки лекарств через интернет

Продажа лекарств через интернет-площадки опасна, поскольку человек может заказать препараты, которые навредят организму. Так считает ведущий фармацевт Ирина Булыгина, сообщило Ura.ru.

AliExpress Россия запустит фармацевтическое направление. После этого в Сети можно будет заказать лекарственные препараты, БАДы, аптечную косметику, медицинские изделия и приборы.

«То, что люди будут заказывать то, что будет им вредить, потому, что они сами принимают решения купить или не купить — это большой риск. А тяга наших людей к самолечению неистребима. В интернете никто тебя не контролирует и не говорит, что тебе это не нужно», — объяснила фармацевт.

Она считает торговлю лекарствами через интернет большим злом, потому что проконтролировать этот процесс полностью невозможно. При этом она полагает, что через AliExpress не будет распространяться контрафакт. Это крупная площадка, которая заботится о своей репутации.

В пресс-службе AliExpress отреагировали на сообщение.

«Мы не продаем медицинские препараты — их продают аптеки через агрегатор „Все аптеки“, как и сказано у нас в релизе. AliExpress выступает в данном случае витриной — через нас можно забронировать товар, а выкупить его уже в сети аптек», — рассказал представитель AliExpress.

Продажу рецептурных средств контролируют аптеки. Все товары будут сертифицированы и проверены. Убедиться, что товар не контрафактный, можно будет по штрих-ходу через приложение «Честный ЗНАК».