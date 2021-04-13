Аптеки оказались не готовы к реализации феназепама по новым правилам

Аптеки столкнулись с проблемами при реализации снотворного средства феназепам. У них нет возможности хранить лекарство по новым правилам, которые ввело правительство 22 марта.

Избавиться от нераспроданных лекарственных средств они тоже не могут, потому что производитель не принимает остатки, а процесс утилизации и оборота до сих пор не согласовали с правительством. В результате за неправильное хранение фармретейлерам грозит административная и уголовная ответственность. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на владельцев аптек.

Источники сообщили изданию, что с 22 марта хранить феназепам нужно в отдельном «укрепленном помещении» с сейфом, с металлической дверью и сигнализацией. Отпускать препарат можно только по рецепту, который остается в аптеке. При этом Минздрав до сих пор не принял документы, регулирующие правила хранения транквилизатора.

«Из-за сложившейся коллизии контролирующие органы могут наложить административный штраф от 100 до 200 тысяч рублей или приостановить работу аптеки на 90 дней», — сообщил «Коммерсант».

Также нарушение может подпасть под статью 234 Уголовного кодекса России «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», максимальное наказание по которой — лишение свободы сроком до восьми лет.

Издание выяснило, что из российских сетей к новым правилам готова только «Ригла», которая принадлежит фармдистрибутору «Протек». Коммерческий директор сети Наталья Бурдина отметила, что в их аптеках продолжат продавать феназепам, но спрос на него упадет.

В Минздраве «Коммерсанту» сообщили, что требования к феназепаму такие же, как и к другим наркотическим и психотропным лекарственным препаратам.