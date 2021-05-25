Врач рассказал, как россиян обманывают в аптеках

Соглашаться на аналоги лекарств, предлагаемые фармацевтами в аптеках не стоит, считает врач-терапевт Алексей Хухрев. Он советует четко следовать рекомендациям лечащего врача.

Фармацевтами может двигать не только желание помочь клиенту, но и продать определенное лекарство, которое дороже выписанного врачом. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Врач советует прислушиваться к лечащему врачу, а не фармацевту. Предлагая аналоги, работник аптеки не знает, чем руководствовался врач при выписывании конкретного препарата.

«Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал», — подчеркнул Хухрев.

Исключением могут стать дженерики, которые содержат то же самое действующее вещество и в том же самом количестве, что и оригинал.

«Они имеют такое же международное непатентованное наименование, что и „эталонный“ препарат, но торговые названия у них могут быть разные, в зависимости от желания производителя», — заключил он.

Перед походом в аптеку можно заранее узнать, какие дженерики есть у необходимого препарата. Если состав и страна производитель одинаковые, то можно купить аналог.