Аптеки Москвы получили первые разрешения на онлайн-продажу лекарств

Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. Разрешения выданы трем крупным аптечным сетям.

«Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом», — говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.

Постановление правительства о дистанционной продаже лекарств и их доставке начнет действовать с июня, но аптеки начали готовиться заранее.

Чтобы россияне смогли заказывать безрецептурные препараты на дом, аптеке необходимо получить специальное разрешение от Росздравнадзора. Основные условия для организаций — лицензия на онлайн-продажу, не менее десяти аптек по всей стране, сайт или приложение и собственная курьерская служба или договор с доставщиками. «360» уже узнал, что можно будет купить онлайн и ждать ли подорожания.