Нерабочие дни не повлияют на перепись населения

Всероссийская перепись населения продолжится в обычном режиме и в нерабочие дни, но меры защиты переписчиков и населения усилят на фоне роста заболеваемости ковидом. Об этом в Росстате сообщили РИА «Новости».

«Решение о введении нерабочих дней не приведет к изменению графика работы переписчиков», — заверили в ведомстве.

В Росстате напомнили, что самый безопасный способ принять участие в переписи — это заполнить анкету на портале госуслуг.

Регионы в достаточном количестве оснащены средствами защиты для переписчиков. При этом будет усилено тестирование переписчиков на коронавирус.

Президент РФ Владимир Путин в среду объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Она продлится до 14 ноября и будет проходить во всех регионах. Жители Московской области могут принять участие в переписи в отделениях МФЦ. Заполнить анкету можно и на сайте госуслуг. Ранее «360» рассказал, как обезопасить себя от мошенников во время переписи. Распознать настоящих переписчиков несложно — их можно не только отличить по фирменной форме, но и по специальному удостоверению. Переписчика при этом не обязательно пускать домой. Заполнить анкету можно в подъезде или даже на улице, если позволяет погода.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров принял участие в переписи населения через портал госуслуг.

В Минцифры сообщали, что только в первые сутки число участников переписи на госуслугах достигло двух миллионов человек.

В МВД ранее объяснили россиянам, как поступят переписчики, если никого не застанут дома.