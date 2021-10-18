Безопасность во время переписи населения. Как распознать мошенников

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Впервые ее можно пройти онлайн на сайте госуслуг. Мошенники активизировались с самого первого дня, чтобы получить персональные данные россиян. «360» собрал советы, как защититься от злоумышленников во время переписи.

Всероссийскую перепись населения проводят, чтобы получить как можно больше информации о населении страны. Принять участие могут как россияне, так и иностранцы или лица без гражданства. В отличие от предыдущих лет люди могут пройти процедуру переписи удаленно.

Мошенники активизировались с самого первого дня переписи. Несколько россиян получили звонки от якобы переписчиков, которые стали вымогать у них личные данные под предлогом сверки перед переписью. Эксперты по кибербезопасности не исключили, что из-за электронного формата переписи злоумышленники могут действовать под видом переписчиков для фишинговых атак.

Замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что электронный формат не породит новые формы мошенничества. По данным официального сайта Всероссийской переписи населения, процедура будет проходить только на портале госуслуг.

Распознать мошенников

В отличие от злоумышленников, настоящие переписчики работают в специальной форме. Независимый демограф-эксперт Алексей Ракша напомнил, что у сотрудников есть фирменный шарф, специальный портфель и письменные принадлежности. У переписчиков также на руках есть специальное удостоверение, которое можно проверить. Их документ защищен водяными знаками, а подделать его невозможно. Удостоверение может быть действительно только при предъявлении паспорта.

Во время переписи задают 33 вопроса, которые касаются пола, возраста, места рождения, национальности, гражданства, образования и источников средств к существованию. Переписчики также узнают о жилищных условиях россиян. В стандартную анкету мошенники могут включить вопросы, которые касаются персональных данных.

Переписчики не должны просить показать документы. Им также не нужны ваши точное место работы и уровень дохода. Такие персональные данные перепись не интересуют Алексей Ракша.

Переписчика можно не впускать в свою квартиру. Ракша добавил, что заполнить анкету можно на лестничной клетке или даже на улице, если погода позволяет это сделать.

Насторожить должен и телефонный звонок от якобы переписчиков. Ракша напомнил, что во время прошлой переписи населения в 2010 году россиянам звонили по телефону и проводили анкетирование. Теперь же этот способ упразднили.

Защита от кибермошенников

Во время переписи населения мошенники также стали действовать и в интернете. Злоумышленники попытались создать дублеры сайта госуслуг, чтобы получить персональные данные россиян. Эксперты отмечали появление фишинговых сайтов, которые маскировались под госуслуги. Но защититься от злоумышленников все же можно.

«Стоит обратить внимание на степень авторизации на портале госуслуг. На оригинальном сайте она одна, а у мошенников будет совсем другое. Если алгоритмы входа на сайт отличаются, то человек должен насторожиться», — объяснил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

Но есть и хорошие новости. Виталий Вехов объяснил, что подделать сайт госуслуг не так уж и просто. Все дело в том, что код портала изменился, поэтому продержать его зеркало в течение часа будет сложно.

Специалисты по кибербезопасности посоветовали следить за тем, чтобы в адресной строке высвечивался подлинный сайт госуслуг. Кроме того, мошенники часто используют незащищенное SSL-соединение для сайтов. Распознать его можно по перечеркнутому замку перед адресом сайте в строке браузера, написало РИА «Новости».