Глава Балашихи принял участие в переписи населения через портал госуслуг
Глава Балашихи Юров принял участие во Всероссийской переписи населения
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров принял участие во Всероссийской переписи населения. Он заполнил анкету на сайте госуслуг.
Член комиссии по переписи населения в Балашихе Татьяна Крайнова отметила, что каждый житель Подмосковья может пройти перепись на портале госуслуг. Для этого достаточно быть зарегистрированным. В анкете нужно ответить на 33 вопроса. После ее прохождения, должен прийти QR-код. Потом его нужно показать переписчику.
Перепись можно пройти и в переписных участках, либо дождаться, пока переписчик придет домой. Никаких заявок для этого подавать не нужно, предупредила Крайнова. Узнать переписчика можно по фирменным атрибутам: жилетке, шарфу и сумке с символикой переписи. При себе он должен иметь планшет со специальным приложением, в котором будут фиксироваться ответы на вопросы. Но прежде, чем начать, он должен представиться, предъявить служебное удостоверение и паспорт.
В Балашихе перепись уже прошли 7918 человек, из них 5818 заполнили анкету на портале госуслуг.
В Балашихе работают 951 переписчик и 158 переписных участков, которые в будние дни открыты с 16:00 до 20:00, а в выходные и праздники работают с 10:00 до 18:00. Принять участие в переписи можно и в любом подмосковном МФЦ.
Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она будет проходить во всех субъектах РФ до 14 ноября.
Ранее опрос показал, что принять участие в переписи считают своим долгом более 60% россиян.