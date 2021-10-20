Глава Балашихи принял участие в переписи населения через портал госуслуг

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров принял участие во Всероссийской переписи населения. Он заполнил анкету на сайте госуслуг.

Член комиссии по переписи населения в Балашихе Татьяна Крайнова отметила, что каждый житель Подмосковья может пройти перепись на портале госуслуг. Для этого достаточно быть зарегистрированным. В анкете нужно ответить на 33 вопроса. После ее прохождения, должен прийти QR-код. Потом его нужно показать переписчику.

Перепись можно пройти и в переписных участках, либо дождаться, пока переписчик придет домой. Никаких заявок для этого подавать не нужно, предупредила Крайнова. Узнать переписчика можно по фирменным атрибутам: жилетке, шарфу и сумке с символикой переписи. При себе он должен иметь планшет со специальным приложением, в котором будут фиксироваться ответы на вопросы. Но прежде, чем начать, он должен представиться, предъявить служебное удостоверение и паспорт.

В Балашихе перепись уже прошли 7918 человек, из них 5818 заполнили анкету на портале госуслуг.

В Балашихе работают 951 переписчик и 158 переписных участков, которые в будние дни открыты с 16:00 до 20:00, а в выходные и праздники работают с 10:00 до 18:00. Принять участие в переписи можно и в любом подмосковном МФЦ.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она будет проходить во всех субъектах РФ до 14 ноября.

Ранее опрос показал, что принять участие в переписи считают своим долгом более 60% россиян.