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    15 октября 2021, 20:11

    Россиянам объяснили действия переписчиков, которые никого не застанут дома

    МВД объяснило, как поступят переписчики, если не застанут никого дома

    Ольга Назаркина

    Переписчики, которые никого не застали дома, могут оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи населения. Но они не будут звонить людям или слать письма на электронную почту, предупредили в МВД.

    Россиянам объяснили действия переписчиков, которые никого не застанут дома

    В листовке, которую могут положить в почтовый ящик, будут указаны адреса ближайших стационарных участков и информация о том, что человек может сам заполнить переписные листы на госуслугах.

    В МВД подчеркнули, что данные в переписной лист переписчики заносят только со слов респондента. Они не просят предоставить паспортные данные и не спрашивают о принадлежности жилища. При этом сотрудники должны показать удостоверение и свой собственный паспорт.

    Все переписчики работают в специальной форме. У них есть шарф, жилетка и сумка с символикой Всероссийской переписи населения.

    «За участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги», — добавили в пресс-службе.

    Проведение опроса может проводиться только в помещении, на улице или во дворе переписные листы не заполняются.

    В министерстве призвали жителей быть бдительными и при возникновении сомнений обращаться к своему участковому полицейскому либо по телефонам 102 или 112.