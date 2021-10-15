Россиянам объяснили действия переписчиков, которые никого не застанут дома

Переписчики, которые никого не застали дома, могут оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи населения. Но они не будут звонить людям или слать письма на электронную почту, предупредили в МВД.

В листовке, которую могут положить в почтовый ящик, будут указаны адреса ближайших стационарных участков и информация о том, что человек может сам заполнить переписные листы на госуслугах.

В МВД подчеркнули, что данные в переписной лист переписчики заносят только со слов респондента. Они не просят предоставить паспортные данные и не спрашивают о принадлежности жилища. При этом сотрудники должны показать удостоверение и свой собственный паспорт.

Все переписчики работают в специальной форме. У них есть шарф, жилетка и сумка с символикой Всероссийской переписи населения.

«За участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги», — добавили в пресс-службе.

Проведение опроса может проводиться только в помещении, на улице или во дворе переписные листы не заполняются.

В министерстве призвали жителей быть бдительными и при возникновении сомнений обращаться к своему участковому полицейскому либо по телефонам 102 или 112.