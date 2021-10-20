Нерабочую неделю до 7 ноября ввели в России. Выходные могут продлить

В России объявили нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. С такой инициативой в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом ранее к президенту РФ Владимиру Путину обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

«Обращаюсь к вам с предложением о введении на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней, а с 26 октября — в регионах, где особо сложная эпидемиологическая ситуация», — сказала Голикова на заседании.

«Ситуация с коронавирусом складывается сложная, темпы распространения значительно выросли. Очевидно, в этих условиях нужны адекватные и оперативные действия властей», — ответил Путин. После этого он объявил предложенные Голиковой дни нерабочими с сохранением зарплаты.

Президент отметил, что антиковидные выходные могут продлить — в зависимости от эпидемической обстановки. Он также обратился к главам регионов с просьбой самим решать: возможно, стоит ввести нерабочие дни раньше 30-го числа.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов ранее сообщил, что в среду Путин обсудит введение девятидневных нерабочих дней с членами правительства. Журналист также рассказал, что президент намерен обсудить с кабмином ситуацию с коронавирусом в целом, а также меры по борьбе с ковидом.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил «Газете.ru», что государство должно компенсировать бизнесу потери от дополнительных выходных.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что действующих антиковидных мер недостаточно. Попова отметила, что пока только 28 субъектов ввели QR-коды. Главный санитарный врач также раскритиковала формальное исполнение ограничений, передавал RT.

За минувшие сутки в России выявили 34 073 случая заражения коронавирусом. В Москве уже пятую неделю подряд прирост заболевших выше 30%, писала газета «Известия».