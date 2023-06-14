Общество 14 июня 2023, 10:54 Необычно подающего мороженое робота показали на ПМЭФ-2023 Мосгортранс представил робота с мороженым на ПМЭФ-2023

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Робота, который подает мороженое необычным способом, представили на Петербургском международном экономическом форуме. Машину показали на стенде Мосгортранса, сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

Робот делает мороженое, а затем ставит стакан с угощением на игрушечный вагон. Десерт подъезжает к гостям ПМЭФ-2023 прямо по столу.

Telegram-канал Shot написал, что робота зовут Монти. Он тратит на приготовление мороженого одну минуту. Поскольку у робота две руки, за час машина от Мосгортранса может сделать 120 порций угощения.

Гости ПМЭФ заказывают десерт с помощью сенсорного экрана. Посетителям предлагают три вида мороженого: пломбир, мятное и пломбир с шоколадным сиропом.

Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня. В этом году ПМЭФ посетят свыше 17 тысяч гостей из более 130 стран.

На форуме разместили стенды разных российских регионов, в том числе новых. Площадки ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей установили рядом друг с другом.

Деловые мероприятия ПМЭФ сопроводит культурная программа. Гостей и участников форума ждут специальные мероприятия в рамках фестиваля «Петербургские сезоны».