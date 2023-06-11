Общество 11 июня 2023, 19:00 Программу фестиваля культуры «Петербургские сезоны» опубликовали на сайте ПМЭФ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» объединил афишу театров, музеев, концертных залов Северной столицы, а также специальные мероприятия для гостей и участников Петербургского международного экономического форума. Программу опубликовали на официальном сайте ПМЭФ.

«Культурная программа всегда сопровождает деловые мероприятия форума», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

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По его словам, именно благодаря развитию дискуссии о настоящем и будущем России в культурном поле становится возможно продолжение разговора о глобальной, объединяющей роли культуры.

Вторая петербургская ярмарка искусства «1703» пройдет с 14 по 18 июня в ЦВЗ «Манеж». В ней примут участие более 30 галерей. В дни ярмарки на площадке Манежа продолжится годовая программа лектория «1703».

«Без культуры мы не представляем себе разговор об экономике, а говоря об экономике трудно не упоминать культуру», — заметила руководитель дирекции творческих проектов фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова.

Она обратила внимание, что в этом году Петербург снова примет проекты самых разных жанров и форматов, а петербуржцы и туристы смогут насладиться встречей с любимыми артистами, шедеврами искусства и культуры.

В четверг, 15 июня, в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича пройдет эксклюзивный прием и концерт великой классической русской музыки.

Зрители услышат сочинения Прокофьева, Чайковского и Рахманинова в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Петербурга под руководством известного дирижера Антона Лубченко.

Программа «Российско-австрийского музыкального диалога» и шедевры австрийской и русской музыки также наполнят культурную жизнь участников ПМЭФ 15 июня.

«Хор мальчиков Хорового училища имени Глинки — это прославленный коллектив. <…> Училище неоднократно принимало у себя в гостях мэров, губернаторов, официальные делегации различных стран мира, консульский корпус, аккредитованный в Петербурге», — отметили в «Росконгрессе».

Выставка, посвященная музыкальному самиздату, откроется 16 июня в KGallery. Ее можно будет посетить до конца лета. Посетители смогут увидеть большую коллекцию бобинных кассет, которые создавали советские меломаны — типичные завсегдатаи знаменитого культового кафе «Сайгон».

В этот же день на Дворцовой площади выступят Чиж&Со и «Джанго» с Алексеем Поддубным.

Третий ежегодный музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта» пройдет в субботу, 17 июня, на «Острове фортов». В этом году лейтмотивом фестиваля станут 320-летний юбилей Санкт-Петербурга и Балтийского флота.

В исторической части фестиваля можно будет увидеть многочисленные реконструкции и мастер-классы. Нельзя не сказать и о гастрономической составляющей мероприятия. Гостям представят устричное меню, вафли, блюда восточной кухни и сладости.

В историческом парке «Россия — Моя история» на Бассейной улице уже открылась выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». В Москве на ВДНХ ее посетили свыше 80 тысяч человек.