Общество 14 июня 2023, 08:34 Представители более чем 130 стран приедут на ПМЭФ-2023 Секретарь оргкомитета Кобяков: на ПМЭФ-2023 приедут свыше 17 тысяч человек РИА «Новости»

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В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этого года примут участие свыше 17 тысяч человек из более чем 130 стран и территорий. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума, советник президента Антон Кобяков.

Он подчеркнул, что форум выступает инструментом коммуникации между обществом и властью, который определяет «темп и глубину происходящих в стране преобразований», учитывая цели национального развития в условиях глобальных геополитических изменений.

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«На форуме прорабатываются механизмы стратегического развития государства во взаимодействии со всеми институтами развития, регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями», — подчеркнул Кобяков.

ПМЭФ откроется сегодня и продлится до 17 июня. Форум включает насыщенную деловую, культурную и даже спортивную программу.

В прошлом году мероприятия посетили свыше 14 тысяч делегатов из 130 стран мира.