Важное 14 июня 2023, 09:26 ПМЭФ официально открылся в Петербурге Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня РИА «Новости»

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие проходит в КВЦ «Экспофорум», там уже собираются участники. Деловая программа начнется уже в эту среду. В рамках ПМЭФ можно будет увидеть стенды разных компаний и регионов страны.

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Советник президента и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил, что ПМЭФ должны посетить представители свыше 130 государств. Организаторы ждут более 17 тысяч человек.

Одним из важнейших событий мероприятия станет выступление главы государства Владимира Путина. Основными темами деловой программы форума станут: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Выстраивая технологический суверенитет», «Рынок труда: ответ на новые вызовы», «Российская экономика: от адаптации к росту» и другие.