Общество 14 июня 2023, 10:24 Стенды новых российских регионов представили на ПМЭФ-2023 Стенды ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей разместили на ПМЭФ-2023 РИА «Новости»

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Стенды Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей установили на Петербургском международном экономическом форуме. Площадки новых регионов России разместили рядом друг с другом, сообщил Telegram-канал Daily Storm.

По словам корреспондента, пока стенды ЛНР и Херсонской области выглядят полупустыми, при этом организаторы ведут себя очень дружелюбно. Представители Луганской Народной Республики рекламируют мороженое «Королевское».

Возле стенда Запорожской области корреспондента угостили сладкой черешней. На площадке показывают проморолик региона, в котором снялся актер Иван Охлобыстин.

ПМЭФ-2023 проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Масштабное мероприятие завершится 17 июня.

Участниками форума в этом году станут представители более 130 стран. Всего на ПМЭФ приедут свыше 17 тысяч человек.