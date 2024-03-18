Общество 18 марта 2024, 16:46 Навальная оторвалась от Родины и перестала чувствовать ее пульс — Кремль Песков: Навальная оторвалась от Родины и не чувствует ее пульс Monika Skolimowska/dpa/globallookpress

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Очень многие люди оторвались от Родины и перестали чувствовать пульс страны. К ним относится вдова блогера Алексея Навального Юлия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Упомянутая вами Юлия Навальная все больше и больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с Родиной, теряют понимание Родины, перестают чувствовать пульс своей страны», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Песков также опроверг слова вдовы блогера о том, что Алексея якобы убили в тюрьме. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это не так.

Навальная написала колонку в The Washington Post и призвала не признавать итоги президентских выборов в России. По словам Пескова, даже уважаемые СМИ иногда публикуют материалы весьма низкого качества. В Кремле их не читают.

Алексей Навальный скончался в ямальской колонии «Полярный волк» 16 февраля. Он ушел из жизни своей смертью, отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.