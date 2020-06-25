«Мы в этом абсолютно правы»: Памфилова ответила на обвинения в изменении правил голосования «на ходу»

Новые правила увеличат срок проведения голосования и дадут россиянам больше возможностей, чтобы высказать мнение о поправках в Конституцию. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила — нововведения показали, что комиссия мобильна и чутко реагирует на ситуацию.

«Нас обвиняют, что мы меняем правила по ходу кампании. Считаю, мы в этом абсолютно правы! Мы мобильны и чутко прислушиваемся к коллегам, экспертам и гибко подстраиваемся к текущей непростой ситуации», — рассказала председатель комиссии Элла Памфилова.

Напомним, что 23 июня комиссия внесла изменения в порядок голосования. Они разрешают голосовать в помещениях местных участковых комиссий до дня голосования с 8:00 до 20:00 по местному времени.

По ее словам, новые правила значительно продлят срок голосования и дадут россиянам больше возможностей для волеизъявления.

«Эти правила разрабатывались нами для удобства, доступности и санитарно-эпидемиологической безопасности наших граждан», — пояснила Памфилова.

Голосование по поправкам уже началось. Участки для голосования открылись по всей стране. Многие из них организованны в шатрах во дворах домов. О главных события голосования по поправкам в Конституцию «360» рассказывает в режиме онлайн.