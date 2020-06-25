Главные события голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн

В России началось голосование по внесению поправок в Конституцию. С 25 по 30 июня высказать мнение об изменениях в основном законе страны можно досрочно. Основной день голосования — 1 июля. Только после одобрения гражданами поправки в Конституцию вступят в силу. «360» в режиме трансляции рассказывает о главных событиях.

09:42 Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию в Москве.

09:14 Голосование стартовало и в Московской области. Там открылись 4134 основных участка и более двух тысяч в различных местах на открытом воздухе. Ежедневно они будут работать с 08:00 до 20:00.

09:04 Москвичи и жители Нижегородской области смогут участвовать в электронном голосовании.

08:00 Избирательные участки открылись в Москве. Всего их 3,6 тысячи, а 178 работают в следственных изоляторах и больницах. Отдать свой голос жители Москвы могут с 08:00 до 20:00.

С предложением о внесении изменений в Конституцию президент России Владимир Путин выступил во время традиционного послания Федеральному собранию. После предложения российского лидера собралась рабочая группа, которая сформировала основной текст поправок.

Вот ключевые изменения, которые предложили внести. Российские суверенитет и территориальную целостность страны защитят законодательно. Появится пункт, который закрепляет нашу страну в качестве правопреемника СССР. Федеральные и региональные власти будут совместно отвечать за защиту семьи, материнства, отцовства и детства. В документе будет закреплено понятие брака «как союза мужчины и женщины».

Русский язык станет государствообразующим, а культура — уникальным наследием многонационального народа страны. Гражданам гарантируют защиту достоинства и обеспечат четкий баланс их прав и обязанностей. Качественная медицинская помощь, защита семьи и детей будут гарантированы Конституцией. Так же, как и гарантии индексации минимального размера труда, пенсий и социального страхования. Российская Конституция получит приоритет над международными законами.

Текст поправок изучил Конституционный суд России и признал, что они не противоречат действующему законодательству. Законопроект о голосовании прошел все необходимые чтения в Госдуме и получил одобрение Совета Федерации.

Теперь очередь за гражданами России. Именно они должны решить, вступят ли в силу поправки к Конституции или нет. Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам 23 июня заявил, что только воля народа может обеспечить развитие страны на ближайшие годы и десятилетия. А новые конституционные положения, если их примут, установят высокие требования к эффективности социальной и экономической политики.