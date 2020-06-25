В России стартует голосование по поправкам в Конституцию

С 25 июня россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, для жителей Москвы и Нижегородской области также будет доступно электронное дистанционное голосование.

Голосование продлится до 1 июля включительно. Участки будут работать с 8:00 до 20:00 местного времени, уточняет «Интерфакс».

В столице заработают чуть более 3,6 тысячи участков. Из них 178 в местах по месту временного пребывания, туда входят СИЗО и больницы, еще семь участков на вокзалах и один в аэропорту «Внуково», рассказал РИА «Новости» заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. В Москве также созданы участки для тех, кто в дни голосования будет находиться в столице.

При этом жители Москвы и Нижегородской области с 25 июня по 30 июня смогут проголосовать дистанционно. Для этого было необходимо с 5 по 21 июня подать заявление через портал Госуслуг или mos.ru.

Также в четверг, 25 июня, начинает работу информационный центр общероссийского голосования по поправкам в Центризбиркоме. С 25 по 30 июня он будет работать с 12:00, а 1 июля с 10:00 начнется работа в непрерывном режиме, ориентировочно она продлится до 15:00 следующего дня, ранее рассказал заместитель председателя Николай Булаев.

В Центре будет доступна информация о ходе голосования во всех субъектах страны. Показ предварительных итогов голосования начнется 1 июля в 21:00 по Москве. Центр будет располагаться в здании Центризбиркома.