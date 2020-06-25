Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись во всей России

Во всей России начали работать избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию. В Москве отдать свой голос можно на 3,6 тысячи участков. 178 из них открылись в СИЗО и больницах.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на избирательные комиссии регионов, участки начали работу в шатрах во дворах домов, на вокзалах и предприятиях. Проголосовать по изменениям в основной закон страны россияне смогут с 08:00 до 20:00 семь дней подряд.

Из-за пандемии коронавируса на голосование решили выделить несколько дней — оно продлится до 1 июля включительно. Этот день будет в России выходным. Перед голосованием всем будут выдавать маски, перчатки и ручки. Потоки людей будут разводить, чтобы избежать столпотворения и максимально снизить риск заражения новым вирусом.

Подробности о ходе голосования во всех регионах предоставит специальный информационный центр в ЦИК. Он начнет работать с 12:00 25 июня. До 30 июня специалисты центра будут трудиться с полудня, а 1 июля — с 10:00.

С 25 по 30 июня выразить свое мнение по поправкам в Конституцию досрочно можно по заранее поданным заявлениям. Основной день голосования — 1 июля.

«360» рассказывает о главных событиях первого дня голосования в режиме онлайн.