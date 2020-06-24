ЦИК сделал заявление о времени голосования по поправкам в Конституцию

Отдать свой голос по поправкам в Конституцию РФ можно будет в помещениях участковых избирательных комиссий раньше основного голосования. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале ЦИК России.

«Решением ЦИК России 23 июня внесены изменения в порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которые обеспечивают проведение голосования в помещениях участковых комиссий до дня голосования (в период с 25 по 30 июня 2020 года) в течение 12 часов — с 8:00 до 20:00 по местному времени», — говорится в объявлении.

1 июля проголосовать можно будет с 8 до 20 часов по местному времени. Ранее Центризбирком допустил голосование до этого дня (с 25 по 30 июня), отдать голос можно будет вне помещений для голосования, на дому, дистанционно для ряда регионов. Также предусмотрено голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».