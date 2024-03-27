Общество 27 марта 2024, 21:44 «Мы отомстим». Послание от бойцов СВО появилось на месте трагедии в Crocus City Hall Бойцы СВО оставили записку у места трагедии в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Записка от бойцов специальной военной операции появилась на месте стихийного мемориала жертвам нападения на Crocus City Hall. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

По данным агентства, записку на месте трагедии оставила небольшая группа мужчин.

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«Бойцы с фронта сильно скорбят. Мы отомстим!» — гласит послание.

Нападение на Crocus City Hall произошло в пятницу, 22 марта. Группа вооруженных автоматами террористов ворвалась в концертный зал, расстреливая всех на своем пути. После массового расстрела злоумышленники подожгли зал и попытались скрыться. Их задержали в Брянской области по пути к украинской границе.

По последним данным, жертвами теракта стали 143 человека. В больницы поступили 145 пострадавших. 76 из них уже выписали. Четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии, еще 19 — в тяжелом.